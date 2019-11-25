ЧП Лудзенском крае: на водителя напали пассажиры; ему пришлось бежать

Согласно первоначальной информации, пострадавший 1961 года рождения, возможно, оказывал услуги такси. Доставив клиентов до пункта назначения в Рунденскую волость, ему были нанесены травмы.

Мужчине удалось сбежать от нападавших. Не исключено, что из автомобиля были украдены вещи, но само транспортное средство найдено.

В настоящее время более подробных комментариев в полиции не предоставляют, поскольку проводится расследование. В полиции пока также не подтверждают информацию о том, что пострадавший мог оказывать услуги такси.