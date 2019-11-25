Коалиция договорилась о создании пяти государственных административных регионов

Целью деления страны на административные регионы является уравновешение их развития. Каждый регион должен будет разработать план развития, на основе которого будет предоставляться финансирование, пояснила Новая консервативная партия, подчеркнув, что такое деление облегчит подачу заявок на получение средств из структурных фондов Европейского союза (ЕС), потому что одним из критерием для их получения является валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения.

По словам депутата Андиса Казиновскиса, Латвия ранее считалась одним большим регионом, однако, если она будет поделена на пять регионов, то расчет ВВП на душу населения нужно будет делать на основе ВВП каждого региона.

"Для Латгалии это 35-40%, для Видземе, Земгале и Курземе - 40-50%, для Риги этот показатель превышает 110%. А чтобы получить максимальное финансирование из структурных фондов ЕС, он должен составлять менее 75% от среднего по ЕС. На данный момент, учитывая то, что в Ригу вложено очень много, в целом по стране мы имеем около 75%, но ситуация в Риге и регионах существенно отличается", - сказал он.