Пн, 25.11.2019
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Легендарный футболист произнёс нацистский лозунг в прямом эфире

Марко Ван Бастен

ФОТО: AFP/SCANPIX

Обладатель трёх "Золотых мячей" голландец Марко Ван Бастен произнёс нацистское приветствие перед началом матча чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Хераклесом".

Инцидент произошёл перед началом игры. Марко Ван Бастен находился в студии, а в эфире транслировалось интервью тренера "Хераклеса" Франка Вормута на немецком языке. После интервью в трансляции можно услышать реплику Марко, который произнёс известный нацистский лозунг: Sieg Heil.

Вскоре легендарный футболист извинился за сказанное. "Я никого не собирался шокировать, лишь хотел подшутить над немецким языком интервьюера. Прошу прощения".

Телеканал Fox Sports также осудил Ван Бастена, указав, что комментарий был неуместен "не только в этот, но и в любой другой день".

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