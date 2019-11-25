Легендарный футболист произнёс нацистский лозунг в прямом эфире

Инцидент произошёл перед началом игры. Марко Ван Бастен находился в студии, а в эфире транслировалось интервью тренера "Хераклеса" Франка Вормута на немецком языке. После интервью в трансляции можно услышать реплику Марко, который произнёс известный нацистский лозунг: Sieg Heil.

Verbaal wegwerpgebaar van Marco van Basten. pic.twitter.com/yLgNPUW3cV — Geert Jan Darwinkel (@Darch) November 23, 2019

Вскоре легендарный футболист извинился за сказанное. "Я никого не собирался шокировать, лишь хотел подшутить над немецким языком интервьюера. Прошу прощения".