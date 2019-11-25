Просто, сытно и вкусно: золотистый картофель с ребрышками

"Золотистый картофель с ребрышками - это просто, сытно, вкусно и на праздничный стол не стыдно подать", - написала автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина под новым видеорецептом, которым она поделилась на днях со своими подписчиками. Попробуйте!