Просто, сытно и вкусно: золотистый картофель с ребрышками
"Золотистый картофель с ребрышками - это просто, сытно, вкусно и на праздничный стол не стыдно подать", - написала автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина под новым видеорецептом, которым она поделилась на днях со своими подписчиками. Попробуйте!
Ингредиенты: ребрышки свиные - 1 кг, картофель - 1 кг, соль - 1,5 ч. л., смесь перцев - 1/2 ч. л., горячая вода - 100 мл, растительное масло - 300 мл.
Маринад для лука (на 1 головку): соль -1/2 ч.л., сахар -1/2ч. л., черный перец - по вкусу, зелень - по вкусу, уксус или лимонный сок - 1ст. л.)
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!