Нужно ли декриминализовать ошибки врачей?

Ранее сообщалось, что большой резонанс в соцсети Twitter вызвала запись поэтессы Илзе Сперги - врач Резекненской больницы Георгий Тихонов отказался принять мать женщины - пациентку с очевидными признаками инсульта. Позднее медики Даугавпилсской больницы констатировали инсульт.

Авторы письма призывают внести поправки в 138 статью уголовного закона, оставив уголовную ответственность только в тех случаях, если констатировано, что смерть пациента или тяжёлые последствия были вызваны тем, что лечащее лицо "прямо не выполняло" обязанности или исполняло "намеренно небрежно".

Обосновывая это предложение, авторы письма подчеркивают, что важно не наказывать за ошибку, а учиться на них.

Авторы письма также не скрывают, что цель предлагаемых поправок "сократить ненужную нагрузку в работе врачей" и то, что "врач не может работать качественно в интересах пациента, поскольку за каждую возможную ошибку грозит 138 статья". Однако в связи со сказанным важно отметить, что уголовная ответственность предусмотрена не за "каждую возможную ошибку", а за невыполнение профессиональных обязанностей или небрежное выполнение, и цена любой такой "ошибки" - жизнь или здоровье человека.

Согласно этой статье, уголовная ответственность предусмотрена в случае, если результат вышеупомянутых действий повлёк за собой тяжёлые последствия - смерть пациента, тяжелые или средней тяжести травмы, а также инфицирование пациента ВИЧ и вирусом гепатита B или C.

Юдин в своей записи отмечает - хоть СМИ и регулярно информируют о тяжелых нарушениях в области медицины, доказать ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей врача трудно, и число осуждённых за данное преступление небольшое - обычно не более 2-3 человек в год, а в 2019 году их нет вовсе.

Ответственность, предусмотренная в статье 138 Уголовного закона, не связана с передовыми медицинскими инновациями, необходимостью развивать медицинскую культуру, оценивать ошибки и учиться избегать их в будущем. Даже сегодня ничто не мешает оценивать ситуации и делать выводы, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, - пишет Юдин.

Что по этому поводу думают в Министерстве юстиции?

В министерстве портал TVNET узнал, что Министерство юстиции не поддерживает декриминализацию 138-ой статьи уголовного закона о "неподобающем выполнении профессиональных обязанностей лечащего лица".

В Министерстве пояснили, что 11 ноября этого года было получено письмо Министерства здравоохранения о рассмотрении поправок к Уголовному закону постоянной рабочей группой.

В то же время попросили рассмотреть мнение Латвийской ассоциации врачей.

В Минюсте сообщили, что 20 ноября 2019 года законопроект был рассмотрен рабочей группой.

В рабочей группе из-за ряда противоречий пришли к выводу, что этот вопрос является неоднозначным и требует дальнейшего изучения.

Пришли к тому, что к январю Генеральная прокуратура проведет исследование уголовных дел по статье 138 Уголовного закона, чтобы рабочая группа могла в полной мере оценить формулировку статьи 138 Уголовного закона и любых необходимых поправок к ней. После получения оценки Генеральной прокуратуры обсуждение статьи 138 Уголовного закона в Рабочей группе будет продолжено, - отметили в министерстве.

Министерство здравоохранения придерживается противоположной точки зрения

В Министерстве здравоохранения поддерживают уточнение редакции 138 статьи Уголовного закона, обуславливая, что ответственность вступает в силу только за намеренное невыполнение профессиональных обязанностей лечащего лица либо за намеренно небрежное их выполнение, сообщили порталу TVNET в министерстве.