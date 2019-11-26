В ноябре продолжился спад рейтинга "Согласия"

Несмотря на то, что поддержка "Согласия" продолжает уменьшаться, партия всё равно лидирует в списке наиболее популярных политических сил Латвии.

В ноябре за "Согласие" были готовы отдать свои голоса 11,2% граждан.

За "Согласием" следует Национальное объединение - 8,8% готовы отдать голоса за партию.

Проголосовать за Союз "зеленых" и крестьян готовы 7,5% граждан.

Затем следует "Новое Единство" (6,5%), объединение "Развитие/За!" (5,6%) и Новая консервативная партия (5,4%).

В свою очередь рейтинг KPV LV поднялся до 3%.

Латвийское объединение регионов готовы поддержать 2,8%, "прогрессивных" 2,1%, а Русский союз Латвии 2%.

Другие партии тоже не смогли преодолеть пятипроцентный барьер (0,4%).