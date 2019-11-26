В ноябре продолжился спад рейтинга "Согласия", достигнув низших показателей. Об этом сообщает программа LTV Panorāma со ссылкой на исследование центра SKDS.
Несмотря на то, что поддержка "Согласия" продолжает уменьшаться, партия всё равно лидирует в списке наиболее популярных политических сил Латвии.
В ноябре за "Согласие" были готовы отдать свои голоса 11,2% граждан.
За "Согласием" следует Национальное объединение - 8,8% готовы отдать голоса за партию.
Проголосовать за Союз "зеленых" и крестьян готовы 7,5% граждан.
Затем следует "Новое Единство" (6,5%), объединение "Развитие/За!" (5,6%) и Новая консервативная партия (5,4%).
В свою очередь рейтинг KPV LV поднялся до 3%.
Латвийское объединение регионов готовы поддержать 2,8%, "прогрессивных" 2,1%, а Русский союз Латвии 2%.
Другие партии тоже не смогли преодолеть пятипроцентный барьер (0,4%).
Число неопределившихся людей велико - 19,5% заявили, что не будут участвовать в выборах, а 25,4% заявили, что не знают, за кого голосовать.