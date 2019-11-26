Кирсис: дни нынешней Рижской думы сочтены

Дни нынешней Рижской думы сочтены, так как в столице наблюдается хозяйственный, финансовый и коррупционный кризис, а коалиция только борется за должности, заявил в передаче "Утренняя панорама" на LTV депутат думской фракции "Единства" Вилнис Кирсис.
В сложившейся ситуации, по его мнению, нет выхода, кроме роспуска думы и новых выборов.
По словам Кирсиса, досрочных выборов может хотеть и коалиционное "Согласие". Одной из причин распада думы может стать бюджет на следующий год, так как при его рассмотрение ожидается много сложных вопросов, например, о бесплатных обедах в школах и сокращении льгот на проезд в общественном транспорте.
Политик "Единства" считает, что с учетом предстоящих непопулярных вопросов "Согласие" может выбрать не решение накопившихся проблем, а досрочные выборы.
"Я убежден, что дни этой думы сочтены", - сказал Кирсис.
Комментируя прошедшие на Центральном рынке Риги обыски, Кирсис выразил мнение, что противозаконная деятельность на рынке велась с ведома "политической крыши". Депутат не верит в то, что политическое руководство самоуправления не знало о происходящем на рынке.