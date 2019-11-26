Кирсис: дни нынешней Рижской думы сочтены

В сложившейся ситуации, по его мнению, нет выхода, кроме роспуска думы и новых выборов.

По словам Кирсиса, досрочных выборов может хотеть и коалиционное "Согласие". Одной из причин распада думы может стать бюджет на следующий год, так как при его рассмотрение ожидается много сложных вопросов, например, о бесплатных обедах в школах и сокращении льгот на проезд в общественном транспорте.

Политик "Единства" считает, что с учетом предстоящих непопулярных вопросов "Согласие" может выбрать не решение накопившихся проблем, а досрочные выборы.

"Я убежден, что дни этой думы сочтены", - сказал Кирсис.