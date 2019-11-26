Вт, 26.11.2019
Молодые люди очень заинтересованы, поскольку они считают, что обучение гособороне пригодится им в жизни. Здесь я говорю и о компасах, и о шагистике. Инесе Маркитане, инструктор третьего краевого отдела Яунсардзе
1

Кирсис: дни нынешней Рижской думы сочтены

Вилнис Кирсис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Дни нынешней Рижской думы сочтены, так как в столице наблюдается хозяйственный, финансовый и коррупционный кризис, а коалиция только борется за должности, заявил в передаче "Утренняя панорама" на LTV депутат думской фракции "Единства" Вилнис Кирсис.

В сложившейся ситуации, по его мнению, нет выхода, кроме роспуска думы и новых выборов.

По словам Кирсиса, досрочных выборов может хотеть и коалиционное "Согласие". Одной из причин распада думы может стать бюджет на следующий год, так как при его рассмотрение ожидается много сложных вопросов, например, о бесплатных обедах в школах и сокращении льгот на проезд в общественном транспорте.

Политик "Единства" считает, что с учетом предстоящих непопулярных вопросов "Согласие" может выбрать не решение накопившихся проблем, а досрочные выборы.

"Я убежден, что дни этой думы сочтены", - сказал Кирсис.

Комментируя прошедшие на Центральном рынке Риги обыски, Кирсис выразил мнение, что противозаконная деятельность на рынке велась с ведома "политической крыши". Депутат не верит в то, что политическое руководство самоуправления не знало о происходящем на рынке.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ