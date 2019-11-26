В случае угрозы государству материальные ценности будут беспокоить лишь 1% жителей

Как показал опрос, проведенный Министерством обороны, 80% жителей Латвии в случае угрозы государству больше всего беспокоила бы неизвестность, сообщили агентству LETA в отделе прессы Минобороны.
80% участников опроса ответили, что в случае угрозы государству их больше всего тревожил бы информационный вакуум, незнание о развитии ситуации и действиях в случае кризиса. 20% заявили, что больше всего их обеспокоила бы невозможность помочь родственникам и друзьям, и только 1% жителей волновались бы за материальные ценности.
Опрос проводился в сотрудничестве с агентством исследований общественного мнения "Norstat", в нем приняли участие 1010 респондентов.