Вт, 26.11.2019
Молодые люди очень заинтересованы, поскольку они считают, что обучение гособороне пригодится им в жизни. Здесь я говорю и о компасах, и о шагистике. Инесе Маркитане, инструктор третьего краевого отдела Яунсардзе
1

В случае угрозы государству материальные ценности будут беспокоить лишь 1% жителей

Флаг Латвии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Как показал опрос, проведенный Министерством обороны, 80% жителей Латвии в случае угрозы государству больше всего беспокоила бы неизвестность, сообщили агентству LETA в отделе прессы Минобороны.

80% участников опроса ответили, что в случае угрозы государству их больше всего тревожил бы информационный вакуум, незнание о развитии ситуации и действиях в случае кризиса. 20% заявили, что больше всего их обеспокоила бы невозможность помочь родственникам и друзьям, и только 1% жителей волновались бы за материальные ценности.

Опрос проводился в сотрудничестве с агентством исследований общественного мнения "Norstat", в нем приняли участие 1010 респондентов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ