В случае угрозы государству материальные ценности будут беспокоить лишь 1% жителей

80% участников опроса ответили, что в случае угрозы государству их больше всего тревожил бы информационный вакуум, незнание о развитии ситуации и действиях в случае кризиса. 20% заявили, что больше всего их обеспокоила бы невозможность помочь родственникам и друзьям, и только 1% жителей волновались бы за материальные ценности.