Суд продолжит рассмотрение дела о золитудской трагедии в новом составе

С сентября заседания суда по делу не проводились из-за болезни судьи Дзинтры Земитане. Сегодня ее на слушаниях дела заменила Анита Гравите. Это означает, что рассмотрение дела продолжит новый состав суда из трех судей.

Никто из участников дела не заявил отвод новому составу суда.

Сегодня в суде продолжаются дебаты по делу.

Как сообщалось, ранее Пардаугавский суд отверг публично высказанную критику о медленном рассмотрении дела.

Председатель суда Адрия Булиня заявила, что нет оснований полагать, что назначенное на 26 ноября заседание по делу не состоится. Суду стало известно, что заболевшая судья Дзинтра Земитане вряд ли вернется на работу в ближайшее время, поэтому ее заменит судья Анита Гравите.