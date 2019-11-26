Электроэнергия подешевела по всей Балтии

Объемы выработки электроэнергии выросли почти на треть, а самой дешевой электроэнергия была в Литве.

Цена на электроэнергию за неделю снизилась в Эстонии на 6%, в Латвии - на 4%. Это обусловило, что в обеих странах она достигла одинакового уровня - 43,20 евро за мегаватт-час. В Литве электроэнергия подешевела на 2% до 42,98 евро.

По словам экспертов"Elektrum Lietuva, на изменения цен в странах Балтии повлияло повышение передающих мощностей между Латвией и Эстонией. Снижение цен обусловлено и увеличением объемов выработки электричества на ветряных установках.