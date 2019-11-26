Электроэнергия подешевела по всей Балтии

Цены на электроэнергию на прошлой неделе снизились во всех странах Балтии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Объемы выработки электроэнергии выросли почти на треть, а самой дешевой электроэнергия была в Литве.
Цена на электроэнергию за неделю снизилась в Эстонии на 6%, в Латвии - на 4%. Это обусловило, что в обеих странах она достигла одинакового уровня - 43,20 евро за мегаватт-час. В Литве электроэнергия подешевела на 2% до 42,98 евро.
По словам экспертов"Elektrum Lietuva, на изменения цен в странах Балтии повлияло повышение передающих мощностей между Латвией и Эстонией. Снижение цен обусловлено и увеличением объемов выработки электричества на ветряных установках.
В период 18-24 ноября потребление электроэнергии в балтийских странах возросло на 3% до 571 гигаватт-часа, производство электроэнергии увеличилось на 5% до 344 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе выработали 60% необходимой им электроэнергии.