Вт, 26.11.2019
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Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности

Артемий Панарин

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин повторил командное достижение 17-летней давности своего легендарного соотечественника Павла Буре.

В матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) против "Миннесоты" (3:2 ОТ) 28-летний Панарин сделал ассистентский хет-трик (три результативные передачи) и стал первой звездой встречи.

За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч. Панарин стал первым игроком в истории клуба за последние 17 лет с подобным достижением. Интересно, что хоккеист повторил достижение другого российского форварда - Павла Буре, который выступал за "Рейнджерс" в сезоне-2002/03.

Всего после 22 встреч на счету Панарина 30 очков (12+18) и он делит седьмое место в споре лучших бомбардиров лиги и является самым результативным россиянином в НХЛ прямо сейчас.

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