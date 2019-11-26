Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности

В матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) против "Миннесоты" (3:2 ОТ) 28-летний Панарин сделал ассистентский хет-трик (три результативные передачи) и стал первой звездой встречи.

За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч. Панарин стал первым игроком в истории клуба за последние 17 лет с подобным достижением. Интересно, что хоккеист повторил достижение другого российского форварда - Павла Буре, который выступал за "Рейнджерс" в сезоне-2002/03.