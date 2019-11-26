RUS TVNETЗвездыMade in LVЭротический акт на выставке, смертельная болезнь латышского актёра и жена Барышникова на публике 26 ноября 2019, 16:49Эротический акт на выставке, смертельная болезнь латышского актёра и жена Барышникова на публикеСветская ЛатвияРусский TVNET1 / 4ФОТО: Kaspars Meinerts/TVNET/facebook.com/elina.semane/Zane Bitere/LETA/коллаж Русского TVNETРусский TVNET предлагает обзор нескольких тем из жизни светской Латвии. Продолжение статьи1 / 4ДалееАктер Андрис Кейшс перенес тяжелое заболеваниев латвиизнаменитостикультурасветская жизнь