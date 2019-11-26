В Крыму двум солдатам придется десятилетиями платить за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд взыскал 31 миллион рублей (440 000 евро) с двух военнослужащих Черноморского флота, которые случайно запустили авиационную ракету "воздух-поверхность" Х-29ТД на аэродроме в Саках, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".
Инцидент произошел в 2017 году.
Тогда техники Алексей Чебанов и Николай Зверев запустили Х-29ТД в ангаре. Перед подачей тока они не убедились в исправности чековых механизмов ракеты. При полете она снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила различное оборудование и еще одну ракету.
В июне этого года года Крымский гарнизонный военный суд признал Чебанова и Зверева виновными в нарушении правил обращения с оружием. Их ограничили в военной службе с удержанием части денежного довольствия.
Кроме этого, Минобороны потребовало с военнослужащих 46,5 миллиона рублей за списанные ракеты и другую поврежденную технику.
Как отмечает "Коммерсант", суд удовлетворил эти требования частично, взыскав с Чебанова 16 миллионов рублей, а со Зверева 15 миллионов.