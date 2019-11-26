Вт, 26.11.2019
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В Крыму двум солдатам придется десятилетиями платить за случайный запуск ракеты

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Крымский гарнизонный военный суд взыскал 31 миллион рублей (440 000 евро) с двух военнослужащих Черноморского флота, которые случайно запустили авиационную ракету "воздух-поверхность" Х-29ТД на аэродроме в Саках, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".

Инцидент произошел в 2017 году. 

Тогда техники Алексей Чебанов и Николай Зверев запустили Х-29ТД в ангаре. Перед подачей тока они не убедились в исправности чековых механизмов ракеты. При полете она снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила различное оборудование и еще одну ракету.

В июне этого года года Крымский гарнизонный военный суд признал Чебанова и Зверева виновными в нарушении правил обращения с оружием. Их ограничили в военной службе с удержанием части денежного довольствия.

Кроме этого, Минобороны потребовало с военнослужащих 46,5 миллиона рублей за списанные ракеты и другую поврежденную технику. 

Как отмечает "Коммерсант", суд удовлетворил эти требования частично, взыскав с Чебанова 16 миллионов рублей, а со Зверева 15 миллионов.

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