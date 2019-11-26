В Крыму двум солдатам придется десятилетиями платить за случайный запуск ракеты

Тогда техники Алексей Чебанов и Николай Зверев запустили Х-29ТД в ангаре. Перед подачей тока они не убедились в исправности чековых механизмов ракеты. При полете она снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила различное оборудование и еще одну ракету.