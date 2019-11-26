"Динамо" в овертайме вырвало победу у "Северстали"

В первые 20 минут хозяева владели заметным преимуществом и выполнили больше бросков по воротам соперника. Шайбу, правда, "Северсталь" забросила не без везения - на 10-й минуте после броска Богдана Якимова шайба залетела в ворота от Роберта Мамчича.

Во втором периоде "динамовцам" удалось выровнять игру, а за четыре минуты до перерыва Брэндон Макмиллан сравнял счёт. Голевую передачу канадцу сделал Микелис Редлихс, для которого этот матч стал 600-м в КХЛ.

Заключительный период голов не принёс и командам предстояло выявить победителя в овертайме, который продлился всего 30 секунд. Кристап Сотниекс сделал отличную передачу на Александра Протаповича, который обыграл вратаря и отправил шайбу в ворота.