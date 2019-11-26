Премьер поручил Винькеле новую модель зарплат медиков

Во вторник, 26 ноября, премьер-министр провел встречу с министром здравоохранения для обсуждения мнения Винькеле о возможностях усовершенствования системы здравоохранения.

Кроме того, Кариньш во вторник издал резолюцию о том, что

Винькеле до 31 января должна подготовить и подать в Кабинет министров предложение новой модели оплаты труда медиков.

Кариньш отметил, что, осознавая сложную ситуацию в здравоохранении, правительство обязалось продолжать поиск дополнительного финансирования для отрасли в ходе работы над бюджетами 2021 и 2022 годов.

Тем не менее, по словам премьера, уже сейчас в системе здравоохранения можно произвести некоторые улучшения, которые не требуют дополнительных инвестиций, но сделают ее более прозрачной, эффективной и доступной.

Премьер-министр и министр здравоохранения договорились о том, что на заседании правительства 10 декабря Винькеле предложит новую модель сети больниц, основанную на уровнях предоставляемых услуг, что поможет в обеспечении стабильного и качественного медицинского обслуживания по всей стране.

Также в начале декабря министр здравоохранения должна предоставить премьер-министру отчет о ходе реформ системы здравоохранения и предложениях по ее улучшению с учетом текущей ситуации.

Как сообщалось, на прошлой неделе объединение партий "Для развития/За!", членом которого является министр здравоохранения, предложило выделить необходимые для увеличения зарплат медиков дополнительные 60 млн евро за счет дефицита бюджета, однако премьер-министр Кришьянис Кариньш это предложение не поддержал, призвав Винькеле вернуться к своей основной задаче по упорядочиванию системы здравоохранения.