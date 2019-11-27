Левандовски вошёл в историю, а "Локомотив" попрощался с Европой

Группа А

Галатасарай - Брюгге 1:1

Реал Мадрид - ПСЖ 2:2

"Реал" благодаря двум голам Карима Бенземы вёл в матче с ПСЖ со счётом 2:0, но упустил победу в концовке встречи и сыграл вничью. Голами в составе французской команды отметились Килиан Мбаппе и Пабло Сарабия.

ПСЖ и "Реал" уже гарантировали себе выход в плей-офф и заключительный тур для этих команд станет всего лишь формальностью.

💫 Неймар: снова на авансцене



Бразилец проводит в #ЛигаЧемпионов первый матч за год pic.twitter.com/PTlEDh5DWR — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 26, 2019

Группа В

Црвена Звезда - Бавария 0:6

Тоттенхэм - Олимпиакос 4:2

Мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Црвену Звезду" со счётом 6:0. В этом матче четырьмя голами отметился поляк Роберт Левандовски, а ещё два мяча забили Корентен Толиссо и Леон Горецка.

31-летний поляк сделал покер за 14 минут и 31 секунду, установив рекорд турнира. В данный момент на счету Левандовски 10 голов в 5 играх Лиги чемпионов. Он лучший бомбардир турнира на данный момент. Кроме того, нападающий с 46 голами стал лучшим бомбардиром мюнхенского клуба в Лиге чемпионов в истории.

Рекорд! Левандовски делает самый быстрый покер в истории #ЛигаЧемпионов. И второй в своей карьере 🔥🔥🔥



⚽️⚽️⚽️⚽️ против "Реала" в 2013-м

⚽️⚽️⚽️⚽️ против "Црвены Звезды" в 2019-м pic.twitter.com/FuKSz41py5 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 26, 2019

Напомним, что "Бавария" уже оформила досрочный выход в стедию плей-офф. Также из группы В в следующую стадию вышел "Тоттенхэм", который дома обыграл греческий "Олимпиакос" со счётом 4:2.

Группа С

Аталанта - Динамо Загреб 2:0

Манчестер Сити - Шахтёр 1:1

"Манчестер Сити" не сумел обыграть "Шахтёр" у себя дома, но всё равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В другом матче группы С "Аталанта" обыграла загребское "Динамо" со счётом 2:0.

После пяти туров на счету "Сити" 11 очков, у "Шахтёра" - 6, у "Динамо" - 5, а у "Аталанты" - 4. В заключительном туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с загребским "Динамо", а "Шахтёр" дома встретится с "Аталантой".

Группа D

Локомотив - Байер 0:2

Ювентус - Атлетико Мадрид 1:0

Московский "Локомотив" у себя дома уступил леверкузенскому "Байеру" со счётом 0:2 и потерял шансы на еврокубковую весну. Счёт в матче был открыт на 11-й минуте в результате автогола Рифата Жемалетдинова, а на 54-й минуте преимущество немецкого клуба увеличил Свен Бендер.

Туринский "Ювентус" добился минимальной домашней победы над мадридским "Атлетико" благодаря голу Пауло Дибалы. Победа в этом матче гарантировала итальянской команде досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D. "Атлетико" и "Байер", которые имеют в своём активе 7 и 6 очков соответственно, разыграют вторую путёвку из этой группы.