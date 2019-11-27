Суровая судьба памятника брутализму: в Бостоне планируют снести здание в советском стиле

К сожалению, здания такого типа оцениваются не очень высоко. Один из примеров - модернистское здание в Бостоне, построенное в советском стиле, вскоре будет снесено, сообщает журнал Architectural Digest.

Спроектированное архитектором Полем Рудольфом здание в Бостоне похоже на типичную для бывших советских территорий архитектуру - постройка состоит из бетонных блоков, сделана в модернистской манере и украшена тяжелыми колоннами и большими окнами.

Здание начали строить в 1966 году, но строительные работы завершились лишь в 1971 году - несмотря на то, что дом не был закончен полностью, в нем был обустроен центр услуг самоуправления. Изначально архитектор планировал дополнить огромную платформу башней высотой в 23 этажа.

Эта так напоминающая советскую постройка получила международное признание благодаря своим размерам - здание занимает 12 140 квадратных метров центра Бостона.

ФОТО: Wikimedia Commons

Именно размер здания является причиной, по которой его планируют снести. Бостон - один из наиболее стремительно растущих городов США, поэтому здесь важен каждый квадратный метр.

Местная бостонская газета The Boston Globe пишет, что самоуправление планирует демонтировать здание и на его месте построить небоскреб, в котором будут обустроены и нынешний центр услуг, и офисы, а первые этажи планируется выделить под магазины и рестораны.

В общей сложности стоимость нового проекта оценивается в 200 миллионов долларов. Несмотря на то, что бетонное здание скоро исчезнет, оно до сих пор является символом бостонской архитектуры.