"Британская Кардашян" с убийственными формами снялась топлес, но попа - это нечто!

На кадрах, которыми пышнотелая красотка поделилась в своем Instagram, она позирует топлес на фоне яркого оранжевого заката, в том числе под душем на природе, а также демонстрирует, как загорает днем на лежаке в мини-бикини и окруженная фруктами.

Еще один из снимков Роуз, сделанный во время поездки в Таиланд, которым она поделилась пару дней назад, вызвал неоднозначную реакцию среди пользоателей соцсетей. На этом фото она запечатлена на фоне моря спиной к камере. При этом многие поклонники пришли к выводу, что

ягодицы модели выглядят уже слишком большими и неестественными при ее ногах, и посоветовали ей перестать "закачивать в них жир".