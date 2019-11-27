Ср, 27.11.2019
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"Британская Кардашян" с убийственными формами снялась топлес, но попа - это нечто!
Мужчины, держитесь!

ФОТО: скриншот instagram.com/demirosemawby

24-летняя модель Деми Роуз, которую за ее аппетитные формы называют "британской Ким Кардашян", поделилась в соцсетях новыми откровенными фото, сделанными на отдыхе в Таиланде.

На кадрах, которыми пышнотелая красотка поделилась в своем Instagram, она позирует топлес на фоне яркого оранжевого заката, в том числе под душем на природе, а также демонстрирует, как загорает днем на лежаке в мини-бикини и окруженная фруктами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Rose 🌹 (@demirosemawby) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Rose 🌹 (@demirosemawby) on

Еще один из снимков Роуз, сделанный во время поездки в Таиланд, которым она поделилась пару дней назад, вызвал неоднозначную реакцию среди пользоателей соцсетей. На этом фото она запечатлена на фоне моря спиной к камере. При этом многие поклонники пришли к выводу, что

ягодицы модели выглядят уже слишком большими и неестественными при ее ногах, и посоветовали ей перестать "закачивать в них жир".

 А вы что скажете?

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