Рига: После нападения выпившего мужчины полицейский попал в больницу

Сотрудники полиции отправились на поиски молодого человека и уже скоро нашли его. Сначала мужчина был немного обеспокоен, однако говорил слишком спокойно и выразил желание отправиться домой.

"Извинись перед мужчинами и иди, пожалуйста, домой", - сказала мать мужчины.

Вскоре к полицейской машине подоспели ещё несколько родственников, которые жаловались на молодого человека. Одна женщина высказала предложение отвезти мужчину на Твайку, но полицейский отметил, что без его желания - нельзя. Чтобы это сделать, нужно вызывать медиков.

Внезапно без какой-либо причины мужчина стал очень агрессивен и напал на полицейского, ударив его в грудь и в район бицепса. Злоумышленник был задержан, в свою очередь полицейскому была необходима медицинская помощь. У него были констатированы растяжение и ушиб, - рассказал представитель полиции программе Degpunktā.

В Курземском участке Госполиции программе подтвердили, что против задержанного возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника полиции.