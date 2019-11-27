Кариньш: бюджет на следующий год мы менять не будем

"Бюджет на 2020 год утвержден, мы его кладем в сторону и работаем дальше. Мы не будем вносить изменения в принятый государственный бюджет", - сказал Кариньш телеканалу LNT.

На вопрос, согласен ли с этим партнер по коалиции "Для развития/За!", который предлагает найти финансирование для обещанного повышения зарплат медиков за счет бюджетного дефицита, Кариньш ответил, что "можно так сказать".

По словам Кариньша, коалиционные партии понимают, что финансирование здравоохранения в ближайшие годы нужно повышать, но это только одна сторона медали, потому что в отрасли нужно навести порядок.

Первым шагом в этом направлении будет ожидаемый от министра Илзе Винькеле до 10 декабря план разделения больниц на уровни, затем в январе последует план реформирования системы оплаты труда в медицине.