Ср, 27.11.2019
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Кариньш: бюджет на следующий год мы менять не будем

Бюджетный портфель

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Хотя организации медиков и министр здравоохранения Илзе Винькеле продолжают призывы увеличить финансирование здравоохранения, в том числе за счет бюджетного дефицита, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявляет, что изменения в бюджет следующего года вноситься не будут.

"Бюджет на 2020 год утвержден, мы его кладем в сторону и работаем дальше. Мы не будем вносить изменения в принятый государственный бюджет", - сказал Кариньш телеканалу LNT.

На вопрос, согласен ли с этим партнер по коалиции "Для развития/За!", который предлагает найти финансирование для обещанного повышения зарплат медиков за счет бюджетного дефицита, Кариньш ответил, что "можно так сказать".

По словам Кариньша, коалиционные партии понимают, что финансирование здравоохранения в ближайшие годы нужно повышать, но это только одна сторона медали, потому что в отрасли нужно навести порядок.

Первым шагом в этом направлении будет ожидаемый от министра Илзе Винькеле до 10 декабря план разделения больниц на уровни, затем в январе последует план реформирования системы оплаты труда в медицине.

В свою очередь медиков Кариньш призвал не протестовать, а развивать диалог с Минздравом. Премьер заверил, что готов участвовать в нем и сам.

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