"Для некоторых приоритет - слава". Жена Яниса Тиммы опубликовала двусмысленное сообщение

Ранее женщина в сториз в Instagram публиковала просьбу СМИ не беспокоить её, так как она не намерена давать интервью.

Также женщина показала, что играет со своим сыном Кристианом в Риге в одном из развлекательных центров.

К одному из видео женщина добавила двусмысленный текст.

"Для некоторых приоритет - слава, пока я занимаюсь своим ангелом, чтобы создать ему воспоминания детства", - написал женщина.

ФОТО: Instagram/ sana_timma

Хотя и неизвестно, посвящен ли этот текст баскетболисту, ни для кого не секрет, что сейчас Седокова с Тиммой не скрывают своих отношений и публикуют фотографии и видео друг с другом.

Напомним, некоторое время назад латвийский баскетболист объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной. Тогда в СМИ появились слухи о том, что у него завязался роман с Анной Седоковой. Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября.