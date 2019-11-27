Ср, 27.11.2019
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  • "Для некоторых приоритет - слава". Жена Яниса Тиммы опубликовала двусмысленное сообщение

"Для некоторых приоритет - слава". Жена Яниса Тиммы опубликовала двусмысленное сообщение

26 ноября российские СМИ сообщали, что латвийский баскетболист, игрок подмосковного клуба "Химки" Янис Тимма официально развелся со своей супругой и матерью его сына Саной. Хотя никто из них не прокомментировал это, женщина опубликовала в своём Instagram двусмысленное сообщение. 

Ранее женщина в сториз в Instagram публиковала просьбу СМИ не беспокоить её, так как она не намерена давать интервью. 

Также женщина показала, что играет со своим сыном Кристианом в Риге в одном из развлекательных центров. 

К одному из видео женщина добавила двусмысленный текст. 

"Для некоторых приоритет - слава, пока я занимаюсь своим ангелом, чтобы создать ему воспоминания детства", - написал женщина. 

ФОТО: Instagram/ sana_timma

Хотя и неизвестно, посвящен ли этот текст баскетболисту, ни для кого не секрет, что сейчас Седокова с Тиммой не скрывают своих отношений и публикуют фотографии и видео друг с другом. 

Напомним, некоторое время назад латвийский  баскетболист объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной. Тогда в СМИ появились слухи о том, что у него завязался роман с Анной Седоковой. Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября.

У Анны трое детей от разных мужчин - дочери Алина и Моника и сын Гектор, а Янис является отцом 3-летнего сына. Седокова на 9 лет старше Тиммы, но, судя по всему, это нисколько их не смущает. 

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