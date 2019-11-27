В Одни Ворота: Буйный нрав Месси и новый вызов Моуринью
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Ведущий Никита Матвеев отказывается поверить в ничейный исход противостояния Манчестер Сити - Шахтер. Слишком велика разница в классе команд. Однако, по окончании матча на табло горели устраивавшие обе команды цифры - 1:1.
Сегодня в выпуске:
- Превью 5 тура Лиги чемпионов УЕФА, краткий обзор поединка Уайлдер - Ортис за боксёрский титул чемпиона мира по версии WBO, немного о теннисе и снова о футболе.
- Долгожданное возвращение Жозе Моуринью к тренерской работе: новый клуб "Избранного". "Тоттенхэм" отличается от других топ-команд отсутствием трофеев. Это является огромным вызовом для Моуринью, который в разное время выигрывал практически всё.
- Также в выпуске прозвучит разоблачение буйного нрава Лионеля Месси. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" на поле - сама "Дисциплина". Но в жизни Лео готов постоять за себя в самой жёсткой форме. Откуда корни этой агрессии лучшего футболиста поколения - слушайте в выпуске!