3 знака Зодиака, представительницы которых всегда разрушают отношения

Телец

Девушка-Телец видит себя сильной, уверенной в себе и амбициозной, но представителей противоположного пола такой слишком независимый образ лишь отпугивает. Безусловно, обаяние и открытость Тельцов обладает особой магией, но перед партнером они постоянно ставят все новые и новые задачи, чтобы посмотреть на то, как далеко тот готов пойти ради них. К тому же

эти дамы любят превращать отношения в соревнования, стараясь доказать любимому человеку, что они могут делать все лучше, умнее и быстрее, чем он,

поэтому партнеру часто кажется, что он просто находится в тени.

Сначала разговорчивость девушки-Тельца кажется весьма привлекательной, но проблема в том, что она не знает, когда остановиться, и у мужчины появляется шанс вставить слово лишь во время короткой передышки между монологами представительницы этого знака Зодиака.

А потом она удивляется, как он мог оставить такую прекрасную Ее, можно даже сказать - единственную в своем роде, девушку мечты!

Да, он до сих пор продолжает иногда звонить, чтобы провести ночь-другую, потому что близость была действительно потрясающей. Но стоит Тельцу только начать командовать: "положи ногу туда, эту руку - сюда, теперь притормози, нет, ускорься, не делай этого, давай я покажу тебе, что нужно", - как мужчина вспоминает, почему он вынужден был уйти. Так что действительно лучше помолчать - хотя бы ненадолго…

Дева

Это здорово, что Дева - умная и интересная, но даже эти качества не помогут ей сохранить отношения. И знаете, почему? Поначалу она изображает из себя Снежную королеву - очень холодную, практически не проявляющую эмоций, но стоит только мужчине привыкнуть к ней такой, как она начинает вести себя совершенно противоположным образом.

Дева превращается в неуверенную в себе девушку, которая сама не понимает, чего хочет.

В течение дня она посылает возлюбленному 163 дурацких любовных сообщения, а когда звонит ему - начинает лепетать как пятилетний ребенок.

А стоит Деве увидеть своего кавалера - она бросается ему на шею и начинает целовать так, словно он только что вернулся с войны.

Ген "помешанности на контроле", который сидит в Деве, посылает партнеру сообщение: "Давай немного поиграем".

Ночью эта дама превращается в рабыню, а за пределами спальни буквально сводит с ума любимого, но совсем не в хорошем смысле.

Представьте себе, что вы находитесь под полным контролем своего мужчины, который постоянно проверяет, где вы находитесь, с кем общаетесь, чем занимаетесь, когда вернетесь домой… Скорее всего, вы постарались бы сбежать от него как можно быстрее, даже если бы он был любовью всей вашей жизни.

Водолей

Для девушки-Водолея поиск партнера - это просто очередной жизненный вызов! Ей не интересны те мужчины, которых принято называть нормальными. Такие для Водолеев скучны, поэтому они с радостью передают их своим подругам.

Представительницы данного знака зодиакального круга отдают предпочтение парням с душевными травмами. Они относятся к ним как к объектам эксперимента.

Подбирают их разбитыми, а затем тратят все свои силы на то, чтобы исцелить. Но девушке-Водолею стоит понимать, что она - не Мать Тереза, и мужчины эти - не маленькие птички со сломанными крыльями, чьи раны она должна обязательно залечить.

Спустя некоторое время парень немного приходит в себя и решает оставить такую даму. И тогда она называет его бессердечным подонком, ведь она так старалась поставить его на ноги, а он оказался неблагодарным.

Водолеям надо задуматься: вы хотя бы раз слышали от него просьбу о помощи? Мудрый человек сказал бы: "Дорогая, ты должна стать героем сама для себя, потому что все остальные уже заняты спасением себя".

Вместо того, чтобы тратить все свои силы на помощь травмированным, Водолеям лучше постараться помочь самим себе.

Иначе придется вечно задаваться вопросом, почему они постоянно притягивают странных парней и повторяется одна и та же история.