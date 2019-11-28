Дзюба повторил достижение Тихонова, а "Барса" вышла в плей-офф

Группа E

Генк - Зальцбург 1:4

Ливерпуль - Наполи 1:1

Пожалуй, одна из самых запутанных групп нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. После пяти туров "Ливерпуль" (10 очков) возглавляет квартет, на втором месте расположился "Наполи", а на третьем - "Зальцбург" (7 очков). Последнее место занимает "Генк" (1 очко), который уже ни на что не претендует.

Группа F

Барселона - Боруссия 3:1

Славия - Интер 1:3

"Барселона" на своём поле обыграла "Боруссию" благодаря голам Луиса Суареса, Лионеля Месси и Антуана Гризманна. Единственный мяч в составе немецкой команды провёл Джейдон Санчо. После этой победы каталонцы набрали в группе 11 очков и гарантировали себе выход в плей-офф.

Отметим, что этот матч стал 700-м для Месси в составе "Барсы". Кроме того, аргентинец стал автором рекорда Лиги чемпионов, забив гол в ворота 34-го клуба в турнире.

В параллельном матче "Интер" с таким же счётом разделался с пражской "Славией". Голами в составе миланской команды отметились Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес, который оформил дубль. Гол за чешскую команду забил Томаш Соучек. Благодаря этой победе "Интер" вышел на второе место в группе (7 очков), но столько же очков и у "Боруссии".

Атака "Интера" в Праге 🔥🔥🔥



Мартинес: 2 гола

Лукаку: 1 гол и 2 ассиста#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/em1QtH3Qls — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 27, 2019

Группа G

Зенит - Лион 2:0

РБ Лейпциг - Бенфика 2:2

Голы Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева принесли питерской команде победу над французским "Лионом". Отметим, что для Дзюбы этот гол стал 8-м в Лиге чемпионов за карьеру и теперь нападающий "Зенита" догнал экс-игрока "Спартака" Андрея Тихонова, который был самым результативным российским игроком в турнире.

А вот и гол Дзюбы в ворота «Лиона»! Мощь 👑pic.twitter.com/5DUwx5S2V5 — Sports.ru (@sportsru) November 27, 2019

В параллельном матче "Бенфика" упустила победу над "РБ Лейпциг", пропустив два гола в концовке. После пяти туров португальцы занимают четвёртое место в группе G (4 очка), второе и третье место делят "Зенит" и "Лион" (7 очков), а возглавляет группу "РБ Лейпциг" (10 очков).

Группа H

Валенсия - Челси 2:2

Лилль - Аякс 0:2

Счёт в матче "Валенсии" и "Челси" был открыт на 40-й минуте благодаря полузащитнику хозяев Карлосу Солеру. Всего минута потребовалась Матео Ковачичу, чтобы сравнять счёт. В начале второго тайма уже впереди был лондонский клуб (гол забил Кристиан Пулишич), но в итоге Даниэль Васс принёс "Валенсии" ничью.

В параллельном матче "Аякс" добился выездной победы над "Лиллем". Голами в составе нидерландской команды отметились Хаким Зиеш и Квинси Промес. Амстердамцы после пяти туров возглавляют группу Н (10 очков), следом идут "Валенсия" и "Челси" (8 очков), а замыкает таблицу "Лилль" (1 очко).