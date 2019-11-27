Елена Зеленская VS Керсти Кальюлайд: черная классика или цвета флага - что лучше?
Накануне, 26 ноября, в Эстонию с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой. По этому случаю в театре "Эстония" в Таллинне был устроен торжественный ужин, сообщает rus.postimees.ee.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая не так давно сменила прическу - подстриглась экстремально коротко и по-молодежному стильно, - выбрала для этого мероприятия платье с зигзагооразным рисунком и таким же вырезом в зоне декольте в тонах, гармонирующих с цветами флагов обоих государств.
Первая леди Украины Елена Зеленская отдала предпочтение элегантной черной классике с эффектной деталью - слегка открытой спиной.
Обе дамы дополнили свои наряды черными лодочками на каблуке, а еще их вкусы сошлись относительно длины рукава - чуть ниже локтя, или три четверти.
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