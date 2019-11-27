Елена Зеленская VS Керсти Кальюлайд: черная классика или цвета флага - что лучше?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая не так давно сменила прическу - подстриглась экстремально коротко и по-молодежному стильно, - выбрала для этого мероприятия платье с зигзагооразным рисунком и таким же вырезом в зоне декольте в тонах, гармонирующих с цветами флагов обоих государств.