Комментатор Fox News скандально высказался о конфликте России и Украины

Политический комментатор консервативной вещательной организации Fox News Такер Карлсон в своей передаче, говоря о замороженной американской помощи Украине, выразил непонимание, почему ему нужно беспокоиться о происходящем конфликте в этой стране.
Сразу после этого он сообщил, что в данной ситуации он "сочувствует" России.
Tucker: "Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. Why shouldn't I root for Russia? Which by the way I am." pic.twitter.com/OQopoxPYD9— nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) November 26, 2019
"Почему меня должно беспокоить то, что происходит в конфликте между Украиной и Россией? Я серьезно говорю. И почему мне не стоило бы сочувствовать России? Потому что я это делаю", - заявил Карлсон в эфире.
Позже он указал, что пошутил, хотя в ролике Карлсон подчеркивает - его слова серьезны.
Высказывания Карлсона вызвали резонанс среди пользователей соцсетей. Главным образом его слова осуждали.
Высказывания Карлсона были связаны со скандалом, который лежит в основе расследования импичмента Трампа. Она основана на жалобе, согласно которой Трамп нарушил свои полномочия, сделав давление на Украину, чтобы с ее помощью разгромить своего политического соперника Джо Байдена.
По словам нескольких свидетелей, Трамп заставил догадаться - если Украина объявит о расследовании в отношении энергетической компании, в которой сын Байдена когда-то был членом совета директоров, он может утвердить помощь в размере почти 400 миллионов долларов и пригласить президента Украины Владимира Зеленского на официальный визит в Белый дом.
В сентябре помощь США была доставлена Украине, однако не было ни расследования, ни визита Зеленского в Вашингтон.
Гостем Карлсона на передаче был Ричард Гудстейн, бывший советник Хиллари Клинтон. Они обсуждали расследование импичмента Трампа.
Гудстейн сослался на свидетельство советника США в ЕС Гордона Сондленда, что Трампу "абсолютно безразлична" возможная коррупция в Украине.
Такер уже делал подобные заявления раньше. В январе этого года Такер в своей передаче, по-видимому, поставил под сомнение вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты пойти на помощь Латвии, если она переживет нападение.