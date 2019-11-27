В Даугавпилсе пытаются доказать, что новые трамваи из России соответствуют требованиям ЕС

Производимые на российском военно-промышленном комплексе трамваи городу поставляет предприятие Railvec из Литвы. Первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия) рассказал, что в ближайшее время в город будет доставлен последний - восьмой - предусмотренный договором трамвай.

Как пояснил Лачплесис, на данный момент ведется работа с Центральным агентством финансов и договоров,

"чтобы заверить их в том, что технические показатели и параметры трамваев соответствуют тем требованиям, которые действуют в ЕС".

Это значит, что проведена экспертиза трамваев, и агентству для согласования отправлена необходимая информация. Некоторые проверки происходят для того, чтобы самоуправление не потеряло деньги из-за какой-то неисполнительности.

И Лачплесис, и мэр города Андрей Элксниньш избегали прогнозов того, когда новый общественный транспорт начнет курсировать по городу.

Мэр Даугавпилса заявил, что более подробная информация об этом может быть доступна через месяц или полтора.

Новые трамваи уже сейчас могли бы курсировать по 2-му маршруту. По другим маршрутам они могли бы курсировать уже после окончания реновационных работ.

Как сообщалось ранее, Даугавпилсская дума решила купить произведенные на российском военно-промышленном комплексе трамваи, которые предприятию Daugavpils satiksme доставит литовская фирма Railvec.

Самоуправление предоставило гарантии своему обществу капитала для обеспечения транзакции.

Общая сумма договора составляет 4 093 600 евро.