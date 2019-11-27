Дело о фиктивных консультантах Рижской думы: полиция расследует 46 эпизодов

Госполиция в рамках дела о предположительной фиктивной занятости на предприятиях Рижской думы расследует 46 эпизодов, сообщил руководитель комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям Каспар Гиргенс.
Он не указал, о каком конкретно предприятии Рижской думы идет речь, но ранее расследование велось о фиктивной занятости на предприятии Rīgas satiksme.
Комиссия заслушала сегодня сообщение правоохранительных органов о прогрессе в так называемом деле консультантов Рижской думы.
По словам Гиргенса, комиссия уже в течение года пытается получить от думы подробную информацию о консультантах, но процесс идет очень медленно, так как Rīgas satiksme ссылается на регламент о защите личных данных и другие нормативные акты.
Гиргенс отметил, что с 2019 года консультантов на предприятиях Рижской думы стало значительно меньше, но они все еще есть и получают большие зарплаты.
Нельзя утверждать, что все консультанты наняты фиктивно, однако, по мнению Гиргенса, их выявлением должно заняться какое-нибудь государственное учреждение, так как комиссия с этим не справляется.
Позитивным моментом Гиргенс считает то, что Рижская дума начала аудиты на своих предприятиях.
Как сообщалось ранее, в мае Госполиция начала уголовный процесс на основании представленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией информации о предположительно фиктивном трудоустройстве консультантов на муниципальном Rīgas satiksme. Процесс начат по статье Уголовного закона о преступных деяниях на службе госучреждений.