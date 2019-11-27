Андрей Кончаловский впервые заговорил о дочери Маше, которая уже почти 6 лет в коме

28 сентября этого года Маше исполнилось 20 лет, и она по-прежнему находится под постоянным наблюдением врачей, а родители продолжают надеяться, что их дочь вернется к прежней жизни.

Напомним, в 2013 году Андрей Кончаловский и его тогда 14-летняя дочь попали в страшную аварию во Франции - режиссер не справился с управлением, выехал на соседнюю полосу и врезался в другой автомобиль. При этом

Маша была не пристегнута и получила многочисленные травмы. Французские медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму и ввели ее в состояние искусственной комы.

Посчитав, что дальнейшее лечение бессмысленно, специалисты посоветовали родителям прекратить борьбу. "Французские врачи хотели отключить ее от аппарата поддержания жизни", - делился в свое время с журналистами старший сын Андрея Кончаловского Егор.

Но Андрей Сергеевич и Юлия не сдались и перевезли Машу в Россию.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая ФОТО: Ettore Ferrari/EPA/Scanpix

"Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю, - признавалась Высоцкая в в интервью журналу Tatler в начале 2017 года. - Вот, вроде бы, происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет... медленно.

Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа - и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля.

Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть".

Все эти годы Кончаловский и Высоцкая предпочитали не обсуждать публично состояние Маши и не комментировали многочисленные слухи о том, что она очнулась и пошла на поправку.

И вот на днях Андрей Кончаловский сделал исключение и в программе Владимира Познера согласился немного коснуться темы здоровья дочери. Андрей Сергеевич признался, что сначала очень страдал, однако сейчас старается смотреть на ситуацию с оптимизмом.

"У Виктора Франкла (австрийский психиатр, психолог, философ и невролог. - Прим. ред.)

главная философия: иметь силу - найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима",

- сказал режиссер.