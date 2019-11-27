После 11 декабря в Риге будет действовать прежний порядок вывоза мусора

Ранее в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM) агентству LETA заявили, что не видят юридического способа обеспечить продолжение сотрудничества думы с нынешними предприятиями по вывозу отходов без перезаключения договоров.

Заключенные договоры предусматривают, что фирмы обязаны начиная с 12 декабря обеспечивать услугу вывоза отходов, не ухудшая ее условий.

В думе заявили, что жители Риги, у которых до 14 сентября были договоры с Clean R, Eco Baltia vide и Lautus, перезаключать их не должны.

Те рижане, которых до 14 сентября обслуживал Pilsētvides serviss, а в период чрезвычайной ситуации - Clean R (юридические лица) и Eco Baltia vide (физические лица),

должны будут заключить новые договоры до 31 декабря.

Договоры департамента с поставщиками услуг вступят в силу 12 декабря и будут действовать до момента заключения новых договоров с предприятиями, выбранными в ходе конкурса, либо до момента вступления в силу окончательного решения Совета по конкуренции о договоре между Рижской думой и Tīrīga.