Ср, 27.11.2019
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После 11 декабря в Риге будет действовать прежний порядок вывоза мусора

Мусорный контейнер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы в результате процедуры переговоров достиг соглашения с предприятиями Clean R, Eco Baltia vide и Lautus об обеспечении услуги вывоза отходов на прежних условиях всем рижанам и после 11 декабря, когда закончится объявленная правительством чрезвычайная ситуация, сообщили агентству LETA в Рижской думе. 

Ранее в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM) агентству LETA заявили, что не видят юридического способа обеспечить продолжение сотрудничества думы с нынешними предприятиями по вывозу отходов без перезаключения договоров. 

Заключенные договоры предусматривают, что фирмы обязаны начиная с 12 декабря обеспечивать услугу вывоза отходов, не ухудшая ее условий. 

В думе заявили, что жители Риги, у которых до 14 сентября были договоры с Clean R, Eco Baltia vide и Lautus, перезаключать их не должны.

Те рижане, которых до 14 сентября обслуживал Pilsētvides serviss, а в период чрезвычайной ситуации - Clean R (юридические лица) и Eco Baltia vide (физические лица),

должны будут заключить новые договоры до 31 декабря.

Договоры департамента с поставщиками услуг вступят в силу 12 декабря и будут действовать до момента заключения новых договоров с предприятиями, выбранными в ходе конкурса, либо до момента вступления в силу окончательного решения Совета по конкуренции о договоре между Рижской думой и Tīrīga.

Для перезаключения договоров нужно связаться с Clean R по телефону 67111001 и Eco Baltia vide по телефону 8717. Для удобства клиентов создан колл-центр в департаменте жилья и окружающей среды, куда можно звонить по телефону 67474700 в рабочее время.  

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