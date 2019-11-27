VARAM собирается продлить чрезвычайную ситуацию в сфере вывоза мусора в Риге

На основании того, что до конца срока чрезвычайной ситуации осталось только две недели, а Рижская дума, по мнению VARAM, не произвела необходимые действия для решения проблемы вывоза мусора, министерство подготовило проект приказа Кабинета министров о продлении срока чрезвычайной ситуации в Риге до 11 марта 2020 года.

Планируется, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу 3 декабря.

Представители Рижской думы сегодня объявили, что достигли соглашения с компаниями Clean R, Eco Baltia vide и Lautus о предоставлении ими услуг по вывозу отходов в Риге и после 11 декабря, когда закончится срок объявленного правительством чрезвычайного положения.

По словам представителей думы, данные компании согласны предоставлять свои услуги до окончания конкурса, в котором предполагается выбрать новых постоянных поставщиков услуг, и жителям при этом не нужно было бы перезаключать договоры с этими компаниями.

Однако представители VARAM убеждены, что при таком развитии ситуации договоры нужно было бы перезаключать, а успеть сделать это до 11 декабря невозможно.