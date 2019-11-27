Ср, 27.11.2019
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VARAM собирается продлить чрезвычайную ситуацию в сфере вывоза мусора в Риге

Мусор. Иллюстративное фото

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) готовит проект приказа Кабинета министров о продлении срока чрезвычайной ситуации в Риге, чтобы вывоз мусора в столице был гарантирован и после 11 декабря, сообщили агентству LETA в VARAM.

На основании того, что до конца срока чрезвычайной ситуации осталось только две недели, а Рижская дума, по мнению VARAM, не произвела необходимые действия для решения проблемы вывоза мусора, министерство подготовило проект приказа Кабинета министров о продлении срока чрезвычайной ситуации в Риге до 11 марта 2020 года.

Планируется, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу 3 декабря.

Представители Рижской думы сегодня объявили, что достигли соглашения с компаниями Clean R, Eco Baltia vide и Lautus о предоставлении ими услуг по вывозу отходов в Риге и после 11 декабря, когда закончится срок объявленного правительством чрезвычайного положения.

По словам представителей думы, данные компании согласны предоставлять свои услуги до окончания конкурса, в котором предполагается выбрать новых постоянных поставщиков услуг, и жителям при этом не нужно было бы перезаключать договоры с этими компаниями.

Однако представители VARAM убеждены, что при таком развитии ситуации договоры нужно было бы перезаключать, а успеть сделать это до 11 декабря невозможно.

В случае же продления срока чрезвычайной ситуации компании по вывозу отходов, выбранные думой, будут иметь право предоставлять услуги жителям и предприятиям, а получатели услуг будут обязаны за них рассчитываться.

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