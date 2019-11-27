Дело о горевших рядом с Academy Vitality авто: центр озвучил свою версию произошедшего

Напомним, в сентябре прошлого года недалеко от этого центра произошла стрельба. Несмотря на тяжелые ранения пострадавшие выжили. Между тем уже в ноябре этого года стало известно о том, что около Academy Vitality горят три легковых автомобиля. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Между тем в Academy Vitality озвучили свою версию случившегося. Представители центра отмечают, что был совершен злонамеренный поджог.

В центре утверждают, что причиной преступления является обострение конкурентной борьбы.

Academy Vitality предлагает эффективные методики снижения веса, поэтому многие люди покидают свои старые клиники, отдавая предпочтение оздоровительному центру, говорится в сообщении Academy Vitality для прессы.

Как отмечают представители центра, конкуренты не могут с этим смириться. Руководство Academy Vitality считает, что произошедшее имеет прямую связь с "недобросовестной конкурентной борьбой, направленной на то, чтобы испортить репутацию и имидж Академии, напугать гостей, помешать успешной работе".

"Мы возмущены тем, что недобросовестные конкуренты используют преступные средства, чтобы помешать нормальной работе Академии.

Разумеется, мы огорчены случившимся и выражаем сожаление пострадавшим гостям. Мы также компенсировали им причиненный материальный моральный ущерб. Хотим заверить всех, что подобные действия конкурентов только укрепляют нашу уверенность в успех и процветание Академии" - заявила директор Academy Vitality Майя Атвара.

Также сообщается, что центр усилил меры безопасности.

Как ранее писал Русский TVNET, в ночь на 14 ноября около 4.00 полиция получила сообщение от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что в Айзпутском крае горят три легковых авто.

На месте происшествия горели автомобили Toyota, Volvo и Mercedes-Benz.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело и выясняются причины происшествия.

Напомним, 30 сентября 2018 года, около половины четвертого, центр Academy Vitality покидали трое - граждане России и Израиля. Их путь преградила очередь из автомата Калашникова. Нападавшие скрылись. Раненый шофер своими силами добрался назад в центр и вызвал помощь. Прибыла "скорая", муниципальная полиция, инспектор Госполиции из местного участка.

Позднее прибыла и следственная группа из Лиепаи и Риги и начала работу на месте преступления. Пострадавшие получили тяжелые ранения, они были доставлены в больницы в Риге и Лиепае.

Полиция просила отозваться очевидцев, искала записи видеокамер и опрашивала работающих поблизости.

Несмотря на тяжелые ранения, все пострадавшие выжили. В больнице их охраняли, и домой они также отправились в сопровождении полиции.

В академии они были частыми гостями, что, скорее всего, и стало причиной того, почему нападение произошло именно там.