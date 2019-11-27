VARAM по-прежнему видит основание для роспуска Рижской думы

Озола пояснила, что намерение муниципалитета продолжить сотрудничество с компаниями, на данный момент занимающимися вывозом отходов в Риге, и после окончания чрезвычайной ситуации, при этом не обязывая жителей заключить с ними новые договоры, без продления срока чрезвычайной ситуации юридически невозможно.

Согласно закону, договоры компаний по вывозу отходов с рижанами после 11 декабря потеряют свою силу. Именно поэтому правительство объявило чрезвычайное положение в сентябре, и тогда дума это понимала, заявила Озола.

Она отметила, что, если чрезвычайное положение не будет продлено, компании и в декабре смогут вывозить отходы в Риге, однако у рижан не будет оснований оплачивать эту услугу.

По словам Озолы, если правительство должно продлевать срок чрезвычайного положения, это означает, что муниципалитет опять не может справиться с выполнением своей автономной функции, что может служить основанием для роспуска думы.

"У думы с 12 сентября было время на объявление о закупке, выбор новых партнеров и утверждение новых правил.

Мы, конечно, будем ждать их объяснений, но на данный момент ситуация выглядит довольно плохо", - подытожила она.

В свою очередь председатель Рижской думы Олег Буров придерживается противоположного мнения.

По его словам, юристы департамента жилья и окружающей среды Рижской думы считают, что договоры должны перезаключить только те 8% жителей, которые до 14 сентября были клиентами Pilsētvides serviss.

"Чрезвычайная ситуация возникла только после того, как Совет по конкуренции приостановил договор с Tīrīga, но я хотел бы напомнить, что введение публично-частного партнерства было принято всеми сторонами, включая министерства. С самого начала было ясно, что за три месяца нельзя успеть принять новые правила и завершить закупку", - сказал мэр.

Он отметил, что муниципалитет в настоящее время делает все возможное для выполнения указаний VARAM, высказав уверенность в том, что причин для роспуска думы нет.

По словам Бурова, некоторым политикам выгодно создавать впечатление, что Рига находится в ситуации чрезвычайного положения, учитывая нестабильную ситуацию в стране в целом, когда медики и противники административно-территориальной реформы проводят протесты.

"Жители не утопают в мусоре, оказание всех услуг обеспечивается, и в Риге чрезвычайной ситуации нет", - заявил политик.

Как сообщалось ранее, VARAM готовит проект приказа Кабинета министров о продлении срока чрезвычайной ситуации в Риге, чтобы вывоз мусора в столице был гарантирован и после 11 декабря.

На основании того, что до конца срока чрезвычайной ситуации осталось только две недели, а Рижская дума, по мнению VARAM, не предприняла необходимых действий для решения проблемы вывоза мусора, министерство подготовило проект приказа Кабинета министров о продлении срока чрезвычайной ситуации в Риге до 11 марта 2020 года. Планируется, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу 3 декабря.

В свою очередь представители Рижской думы сегодня объявили о достижении соглашения с компаниями Clean R, Eco Baltia vide и Lautus о предоставлении ими услуг по вывозу отходов в Риге и после 11 декабря, когда закончится срок объявленного правительством чрезвычайного положения.

По словам представителей думы, данные компании согласны предоставлять свои услуги до окончания конкурса, в котором предполагается выбрать новых постоянных поставщиков услуг по вывозу отходов, и большинству жителей при этом не нужно будет перезаключать договоры с этими компаниями.

В думе заявили, что жители Риги, у которых до 14 сентября были договоры с Clean R, Eco Baltia vide и Lautus, перезаключать их не должны.

Те рижане, которых до 14 сентября обслуживал Pilsētvides serviss, а в период чрезвычайной ситуации - Clean R (юридические лица) и Eco Baltia vide (физические лица), должны будут заключить новые договоры до 31 декабря.