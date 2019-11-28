"Голубой" больше не говорят: геи пояснили Собчак правила общения с ЛГБТ

Гостями нового выпуска YouTube-канала "Осторожно, Собчак!" стали шесть известных представителей гомосексуальной ориентации в России. Ксения Собчак поговорила с ними как о проблемах секс-меньшинств в России, так и о темах, которые при разговоре с геями поднимать не стоит.
Гостями выпуска стали журналист, издатель и медиаменеджер Карен Шаинян, художник и куратор Федор Павлов-Андреевич, визажист и бьюти-блогер Андрей Петров, стилист и ювелир Михаил Барышников, драматург и сценарист Валерий Печейкин, пиарщик и бизнесмен Виктор Майклсон.
Выпуск начался с того, что Собчак поинтересовалась, почему стоит использовать термин "гомосексуальность", а не "гомосексуализм", когда речь идет о геях.
Телеведущая отметила, ссылаясь на слова журналиста Эдуарда Дорожкина, что по-русски правильно использовать именно второй вариант.
"Потому что гомосексуализм - это болезнь. Это наследие тех времен, когда это было диагнозом у психиатров.
Ты же не говоришь "гетеросексуалист". Ты же говоришь "гетеросексуал", ну и "гомо" тоже "сексуал"", - указал Карен Шаинян.
Собчак поинтересовалась, есть ли в гей-сообществе какие-то темы, которых лучше не стоит касаться.
Художник Федор Павлов-Андреевич указал, что как только собеседник ощущает себя более комфортно, он тут же начинает задавать бестактные вопросы об интимной жизни.
"Во-первых, они спрашивают, пассивный ты или активный. Во-вторых, они тебя спрашивают, а как у вас то, а как у вас это.
Это примерно то же самое, как спросить у тебя, например, вот ты с Константином Богомоловым как больше любишь?", - заявил художник.
Также Павлов-Андреевич подчеркнул, что слово "голубой" вообще практически не используется в наши дни. С ним согласился и бьюти-блогер Андрей Петров, отметив, что людей гомосексуальной ориентации все же лучше называть геями.
Видео: Каминг-ауты, гей-лобби и запрет пропаганды: шесть геев и Собчак