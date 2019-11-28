Чт, 28.11.2019
Гендерная дисфория означает, что то, как вы чувствуете свою гендерную идентичность, не совпадает с вашим биологическим полом. Кеннет Закер, профессор Университета Торонто
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • ТВ&Персона
  • "Мы же не спрашиваем, как у тебя с Богомоловым": геи пояснили Собчак правила общения с ЛГБТ

"Мы же не спрашиваем, как у тебя с Богомоловым": геи пояснили Собчак правила общения с ЛГБТ

ФОТО: скриншот с youtube.com

Гостями последнего выпуска YouTube-канала "Осторожно, Собчак!" стали шесть известных представителей гомосексуальной ориентации в России. Ксения Собчак поговорила с ними как о проблемах секс-меньшинств в России, так и о темах, которые при разговоре с геями поднимать не стоит. 

Гостями выпуска стали журналист, издатель и медиаменеджер Карен Шаинян, художник и куратор Федор Павлов-Андреевич, визажист и бьюти-блогер Андрей Петров, стилист и ювелир Михаил Барышников, драматург и сценарист Валерий Печейкин, пиарщик и бизнесмен Виктор Майклсон.

Выпуск начался с того, что Собчак поинтересовалась, почему стоит использовать термин "гомосексуальность", а не "гомосексуализм", когда речь идет о геях.

Телеведущая отметила, ссылаясь на слова журналиста Эдуарда Дорожкина, что по-русски правильно использовать именно второй вариант.

"Потому что гомосексуализм - это болезнь. Это наследие тех времен, когда это было диагнозом у психиатров.

Ты же не говоришь "гетеросексуалист". Ты же говоришь "гетеросексуал", ну и "гомо" тоже "сексуал"", - указал Карен Шаинян.

Собчак поинтересовалась, есть ли в гей-сообществе какие-то темы, которых лучше не стоит касаться. 

Художник Федор Павлов-Андреевич указал, что как только собеседник ощущает себя более комфортно, он тут же начинает задавать бестактные вопросы об интимной жизни.

"Во-первых, они спрашивают, пассивный ты или активный. Во-вторых, они тебя спрашивают, а как у вас то, а как у вас это.

Это примерно то же самое,  как спросить у тебя, например, вот ты с Константином Богомоловым как больше любишь?", - заявил художник.

Также Павлов-Андреевич подчеркнул, что слово "голубой" вообще практически не используется в наши дни. С ним согласился и бьюти-блогер Андрей Петров, отметив, что людей гомосексуальной ориентации все же лучше называть геями.

Видео: Каминг-ауты, гей-лобби и запрет пропаганды: шесть геев и Собчак

Читать также

Актуально

НАВЕРХ