"Они издеваются надо мной?". Мужчина пожаловался на рекламу, увиденную на улице

"Иду по улице и столкнулся с такой рекламой. Сначала удивился тому, что там чётко виден "краник", но это ещё мелочь", - говорит мужчина. "Тогда я прочитал, что там написано - всем моделям, что выпущены до 1978 года. И там эти капли капают. Я не понимаю - они что, издеваются над мной?".

Мужчина отметил, что он родился задолго до данного года, но ему не нужны "никакие памперсы". Также непонимание вызвало то, почему в городе размещены плакаты с половыми органами. "Пойдет мамочка с дочкой и тогда ей нужно будет объяснять, почему на остановке "краник" виден".

Изучив подробнее плакат, видна ссылка на virutests.lv, где мужчин приглашают провести профилактическую проверку простаты. Как говорится на странице, рак простаты каждый год обнаруживаю у тысяч мужчин и это самый распространенный тип опухоли у мужчин.