Президент провозгласил бюджет 2020 года

В официальном издании Latvijas Vestnesis опубликован закон "О государственном бюджете 2020 года" и 27 сопровождающих его законов.

Президент вчера заявил, что бюджет соответствует требованиям Еврокомиссии, а также предусматривает повышение зарплат медикам, учителям, работникам культуры, работникам судов.

"Бюджет следующего года стабилен и обеспечит экономическое развитие", - сказал Левитс. Также он считает, что в бюджете есть тенденции, направленные на уменьшение неравенства.

14 ноября Сейм принял в окончательном чтении бюджет 2020 года, предусматривающий расходы в размере 10 млрд евро и доходы в размере 9,9 млрд евро.