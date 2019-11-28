Чт, 28.11.2019
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Министр образования: вузов в Латвии слишком много

Илга Шуплинска

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Количество вузов в Латвии не оптимальное, о чем свидетельствует, например, тот факт, что инфраструктура вузов позволяет принять около 160 000 студентов, а учатся всего 80 000, заявила Латвийскому радио министр образования Илга Шуплинска

Министр согласна с мнением, что вузов в Латвии слишком много, поэтому будут рассматриваться изменения в нормативном регулировании, типология вузов и др.

Министр сказала, что к вузам планируется применять критерий оценки научной деятельности, то есть если у вуза нет научных достижений, в нем может быть уменьшено число бюджетных мест. 

Изменения нужны и потому, что в Латвии очень мало ученых, и это говорит о том, что государство не вкладывает достаточные средства в исследования. 

Процесс оценки вузов планируется провести в течение двух лет.

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