Министр образования: вузов в Латвии слишком много

Количество вузов в Латвии не оптимальное, о чем свидетельствует, например, тот факт, что инфраструктура вузов позволяет принять около 160 000 студентов, а учатся всего 80 000, заявила Латвийскому радио министр образования Илга Шуплинска.
Министр согласна с мнением, что вузов в Латвии слишком много, поэтому будут рассматриваться изменения в нормативном регулировании, типология вузов и др.
Министр сказала, что к вузам планируется применять критерий оценки научной деятельности, то есть если у вуза нет научных достижений, в нем может быть уменьшено число бюджетных мест.
Изменения нужны и потому, что в Латвии очень мало ученых, и это говорит о том, что государство не вкладывает достаточные средства в исследования.
Процесс оценки вузов планируется провести в течение двух лет.