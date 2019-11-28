Министр образования: вузов в Латвии слишком много

Министр согласна с мнением, что вузов в Латвии слишком много, поэтому будут рассматриваться изменения в нормативном регулировании, типология вузов и др.

Министр сказала, что к вузам планируется применять критерий оценки научной деятельности, то есть если у вуза нет научных достижений, в нем может быть уменьшено число бюджетных мест.

Изменения нужны и потому, что в Латвии очень мало ученых, и это говорит о том, что государство не вкладывает достаточные средства в исследования.