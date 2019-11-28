Вход только через передние двери! Проект Rīgas satiksme затронет новые маршруты

Как сообщается, это делается для того, чтобы водитель мог контролировать регистрацию э-талонов.

С 1-го февраля 2019 года такой проект будет внедрён еще в шесть маршрутов из них - в пять автобусов и один троллейбус.

Также, как и ранее, маршруты выбраны с относительно небольшим потоком пассажиров. Изменения затронут маршруты 34 -го, 35 -го, 43 -го, 47 -го, 64 -го автобусов и 13 -ый троллейбуса .

В ходе пилотного проекта при остановке общественного транспорта сначала открываются только передние двери, предназначенные для входа пассажиров, а через некоторое время открывают и задние двери, предназначенные для выхода.

Начиная с 8 июля, такой пилотный проект был запущен на пяти маршрутах. Изменения затронули маршруты 1-го троллейбуса, а также 10-го, 20-го, 28-го и 60-го автобусов.