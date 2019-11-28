Вход только через передние двери! Проект Rīgas satiksme затронет новые маршруты

Летом этого года был начат пилотный проект, в рамках которого вход в некоторые автобусы осуществлялся только через передние двери. Результаты оказались только положительными, а в следующем году количество маршрутов увеличиться до 11. Такое решение приняли в Rīgas satiksme, сообщает программа LNT "900 sekundes".
Как сообщается, это делается для того, чтобы водитель мог контролировать регистрацию э-талонов.
С 1-го февраля 2019 года такой проект будет внедрён еще в шесть маршрутов из них - в пять автобусов и один троллейбус.
Также, как и ранее, маршруты выбраны с относительно небольшим потоком пассажиров. Изменения затронут маршруты 34-го, 35-го, 43-го, 47-го, 64-го автобусов и 13-ый троллейбуса.
В ходе пилотного проекта при остановке общественного транспорта сначала открываются только передние двери, предназначенные для входа пассажиров, а через некоторое время открывают и задние двери, предназначенные для выхода.
Начиная с 8 июля, такой пилотный проект был запущен на пяти маршрутах. Изменения затронули маршруты 1-го троллейбуса, а также 10-го, 20-го, 28-го и 60-го автобусов.
Видео: Сюжет "900 sekundes"