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В Венгрии "Евровидение" назвали гомосексуальной флотилией и отказались от участия

Contestant Joci Papai of Hungary performs during the first semi-final of 2019 Eurovision Song Contest in Tel Aviv, Israel May 14, 2019. REUTERS/Ronen Zvulun

ФОТО: RONEN ZVULUN/Reuters/Scanpix

Венгрия без объяснения причин отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Это произошло на фоне роста гомофобных настроений в стране, пишет The Guardian.

Источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA) заявил журналистам, что отказаться от участия в конкурсе решили якобы из-за тесной связи "Евровидения" с ЛГБТ-сообществом.

В официальном ответе представители MTVA заявили, что планируют вместо участия в состязании напрямую заняться продвижением творчества венгерских поп-исполнителей.

Отмечается, что ранее на венгерском проправительственном телеканале "Евровидение" окрестили гомосексуальной флотилией и раскритиковали участие страны в конкурсе.

Напомним, в августе этого года в партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз", выступающей против однополых браков, призвали бойкотировать продукцию Coca-Cola из-за рекламы с участием геев.

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