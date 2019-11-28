В Венгрии "Евровидение" назвали гомосексуальной флотилией и отказались от участия

Венгрия без объяснения причин отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Это произошло на фоне роста гомофобных настроений в стране, пишет The Guardian.
Источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA) заявил журналистам, что отказаться от участия в конкурсе решили якобы из-за тесной связи "Евровидения" с ЛГБТ-сообществом.
В официальном ответе представители MTVA заявили, что планируют вместо участия в состязании напрямую заняться продвижением творчества венгерских поп-исполнителей.
Отмечается, что ранее на венгерском проправительственном телеканале "Евровидение" окрестили гомосексуальной флотилией и раскритиковали участие страны в конкурсе.
Напомним, в августе этого года в партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз", выступающей против однополых браков, призвали бойкотировать продукцию Coca-Cola из-за рекламы с участием геев.