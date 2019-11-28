Чт, 28.11.2019
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Центральный рынок расторг договор с одним из арендаторов. Киосков, возможно, станет меньше

Рижский центральный рынок

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В соответствии с распоряжением держателя долей капитала, мэра Риги Олега Бурова АО Rīgas Centrāltirgus (РЦТ) расторгло договор аренды с ООО Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta, сообщили агентству LETA в Рижской думе. 

До 13 января арендатор должен освободить территорию от киосков и другого движимого имущества, а также привести ее в порядок. В случае, если арендатор будет запаздывать с освобождением территории, это сделает самоуправление своими силами, а позже взыщет ущерб с бывшего арендатора. 

"В дальнейшем во всех других арендных договорах РЦТ будет оговорено, что РЦТ со своей стороны немедленно расторгает договоры в случае, если правоохранительные органы констатируют какие-либо нарушения", - сказал Буров.

Как сообщалось, на территории Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta ведется активная торговля контрабандными сигаретами.

"Не вижу возможности для продолжения сотрудничества с арендатором, на чьей территории происходят незаконные действия, зафиксированные и Государственной полицией, и Латвийским телевидением. Территория РЦТ на площади Гоголя не только пользуется криминальной известностью, но и является самой неухоженной на всем Центральном рынке", - ранее заявил Буров.

Как сообщалось, 21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров, несколько человек задержаны.

По данным Firmas.lv, Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta основано в 1991 году и принадлежит Виктору Баклагину, Зане Вилцане и Радмиле Орловой. В 2018 году оборот предприятия составил 300 754 евро, прибыль - 80 576 евро.

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