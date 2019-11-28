Центральный рынок расторг договор с одним из арендаторов. Киосков, возможно, станет меньше

До 13 января арендатор должен освободить территорию от киосков и другого движимого имущества, а также привести ее в порядок. В случае, если арендатор будет запаздывать с освобождением территории, это сделает самоуправление своими силами, а позже взыщет ущерб с бывшего арендатора.

"В дальнейшем во всех других арендных договорах РЦТ будет оговорено, что РЦТ со своей стороны немедленно расторгает договоры в случае, если правоохранительные органы констатируют какие-либо нарушения", - сказал Буров.

Как сообщалось, на территории Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta ведется активная торговля контрабандными сигаретами.

"Не вижу возможности для продолжения сотрудничества с арендатором, на чьей территории происходят незаконные действия, зафиксированные и Государственной полицией, и Латвийским телевидением. Территория РЦТ на площади Гоголя не только пользуется криминальной известностью, но и является самой неухоженной на всем Центральном рынке", - ранее заявил Буров.

Как сообщалось, 21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров, несколько человек задержаны.