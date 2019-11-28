Табаков заступился за Асмус и раскрыл секреты съемок эротических сцен

Артист признался, что и сам участвовал в таких эпизодах больше 15 раз. Впервые ему пришлось сниматься в откровенной сцене в 17 лет во время работы над фильмом "Орлеан". Табаков пояснил, что это обычная часть актерской профессии, но о ней всегда договариваются заранее. Все детали, по его словам, указываются в раскадровке, но российские режиссеры часто игнорируют эту часть работы.

"К моменту, когда в кадре нужно раздеться, на площадке остается минимум людей. Но даже в этом случае некоторые не готовы показать определенные части своего тела.

И здесь мы подходим к первой и самой очевидной уловке - это дублеры", - рассказал артист.

Павел отметил, что существуют также специальные приспособления, которые надевают на тело. "У мужчин это специальный носок - небольшой чехол, который надевается на гениталии. У женщин - особые прокладки. А если сцена совсем откровенная, то на помощь приходит компьютерная графика", - пояснил актер, добавив, что существуют еще и протезы, белье телесного цвета и накладные соски.

"Это не порно. Мы не спим с чужими женами и мужьями", - подчеркнул Табаков и посоветовал зрителям идти на фильм "Текст".

Тем же, кто критикует сыгравшую в нем актрису Кристину Асмус, Павел напомнил, что правдоподобный секс на экране - признак качественного кино.