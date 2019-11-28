Родителей, чей ребёнок отравился метадоном, приговорили к реальному тюремному сроку

Согласно решению Рижского окружного суда отцу ребёнка грозит лишение свободы сроком на два года и десять месяцев, а также пробационный надзор. Мать ребёнка приговорена к лишению свободы на два года, шесть месяцев и пять дней, с пробационным надзором.

Представитель ВС пояснила, что родители были признаны виновными и осуждены за то, что, будучи лицами, от которых пострадавший несовершеннолетний был зависим, жестоко обошлись с ним, нанеся ему физический вред и допустив отравления метадоном.

Сенат в решении признал, что заключения суда апелляционной инстанции обоснованы законом, полученными, проверенными и оцененными доказательствами.

В решении суда поясняется, что родителям было известно, что жидкость должна хранится в недоступном для детей месте, как и то, что метадон хранился в комнате, в которой находился ребёнок, однако обвиняемые должным образом не проследили, чтобы бутылочка с метадоном не была доступна ребёнку.

Ранее сообщалось, что в августе 2017 года полиция получила от Службы неотложной помощи информацию о том, что в одной из рижских квартир отравился метадоном малолетний ребенок. Была констатирована клиническая смерть, но малыша удалось реанимировать, и он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Скорую помощь вызвали родители.