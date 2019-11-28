Депутаты блока "Риге" передумали насчет поддержки Бурова и колеблются
Депутатский блок "Риге!" все же колеблется, поддерживать ли дальнейшее пребывание Олега Бурова ("Честь служить Риге", ЧСР) на должности мэра Риги, хотя час назад было заявлено, что блок поддержит Бурова.
Руководитель блока Оскар Путниньш, созвонившись с коллегами, выяснил, что коалиция не готова поддержать все инициативы, выдвинутые блоком.
"Например, мы хотим создать комиссию по делам демографии, а Буров пока ясно не сказал, согласен ли он на это", - сказал Путниньш.
Таким образом, депутаты еще решают, примут ли сегодня вообще участие в заседании думы и как будут голосовать.
Сегодня, 28 ноября, в 17.30 состоится внеочередное заседание Рижской думы по выражению доверия Бурову.
Если депутатский блок "Риге", Байба Брока, "Согласие" и ЧСР поддержат Бурова, в коалиции будет 32 голоса, и Буров сохранит должность мэра Риги.