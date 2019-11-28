В следующем году немного уменьшатся счета за электроэнергию

С 1 января 2020 года переменная часть тарифа на распределение электроэнергии в счетах АО Sadales tīkls для домохозяйств уменьшится на 7-20% в зависимости от типа подключения пользователя, сообщил председатель правления Комиссии по регулированию общественных услуг Роланд Ирклис представителям СМИ.
Регулятор в среду, 27 ноября, утвердил тарифы на услуги системы распределения энергии Sadales tīkls, которые вступят в силу 1 января следующего года.
Тариф на распределение электроэнергии состоит из фиксированной и переменной части, и уменьшение переменной части произойдет для всех групп пользователей.
Как сообщалось, 10 октября компания Sadales tīkls подала в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифов на услуги системы распределения энергии, который предусматривал снижение переменного компонента дифференцированных тарифов - платы за распределение электроэнергии - в среднем на 8%.