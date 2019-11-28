В следующем году немного уменьшатся счета за электроэнергию

Регулятор в среду, 27 ноября, утвердил тарифы на услуги системы распределения энергии Sadales tīkls, которые вступят в силу 1 января следующего года.

Тариф на распределение электроэнергии состоит из фиксированной и переменной части, и уменьшение переменной части произойдет для всех групп пользователей.