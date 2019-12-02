Она не только украшает любой бой, но и зарабатывает на этом миллионы

Что вы знаете о девушках, которые выходят на ринг с табличками-анонсами в боевых видах спорта? Скорее всего, ваши знания ограничиваются стереотипом, что это красивые девушки с хорошей фигурой, которые редко способны на более серьёзную работу. Это не совсем и не всегда так, а Арианни Селесте - яркое тому подтверждение.
Ей 34 года и она стала первой ринг-гёрл (именно так называют девушек, которые шагают по рингу с табличкой в руках между раундами), которая заработала миллион долларов. Кроме того, за Instagram Арианни следят 3,2 миллиона человек. Согласитесь, количество впечатляющее.
Известность к Арианни пришла благодаря работе в UFC, а в 2018 году девушка возглавила рейтинг самых богатых ринг-гёрл.
Настоящее имя Арианни - Пенелопа Лопес. Наверно, вы уже догадались, что у Пенелопы есть южноамериканские корни, которым она обязана своей красотой. Девушка родилась и выросла в Лас-Вегасе, а затем окончила Университет Невады по специальности фитнес и спортивное питание.
В 21 год Арианни отправилась на кастинг ринг-гёрлз в UFC, с целью заработать денег на учёбу. Почти сразу девушка стала любимицей болельщиков в одном из клубов Лас-Вегаса, а в 2008 году на мировой премии MMA Awards девушка получила звание "ринг-гёрл" года. На сегодняшний день у Арианни шесть таких премий и она является абсолютной рекордсменкой по этому показателю.
Карьера в UFC начала набирать обороты и в 2010 году Арианни стала ведущей программы UFC Ultimate Insider, которая освещала новости организации, освещала яркие моменты с турниров и делала интервью с бойцами.
Довольно логично, что популярность Арианни начала выходить за пределы ринга и девушка начала сниматься для разных глянцевых журналов. Девушка пять раз попадала в ежегодный рейтинг журнала Maxim, а выпуск Playboy с её участием - стал одним из самых продаваемых в 2010 году.
Ко всему прочему можно добавить, что на счету Арианни работа в фильме "Толстяк на ринге", в котором она сыграла саму себя. А в 2017 году девушка ещё и запела, опубликовав на YouTube видеоклип на песню ZOO.
В UFC не принято разглашать сколько зарабатывают ринг-гёрлз, но по данным New York Post годовой доход девушек - это около 30 тысяч долларов. В то же время сайт Whatnetworth утверждает, что Арианни получает около 4 тысяч долларов в неделю, но эта сумма включает не только работу в UFC, но и модельные гонорары. Таким образом, можно предположить, что время своей профессиональной карьеры ринг-гёрл, Арианни заработала шестизначную сумму.