Она не только украшает любой бой, но и зарабатывает на этом миллионы

Ей 34 года и она стала первой ринг-гёрл (именно так называют девушек, которые шагают по рингу с табличкой в руках между раундами), которая заработала миллион долларов. Кроме того, за Instagram Арианни следят 3,2 миллиона человек. Согласитесь, количество впечатляющее.

Известность к Арианни пришла благодаря работе в UFC, а в 2018 году девушка возглавила рейтинг самых богатых ринг-гёрл.

Настоящее имя Арианни - Пенелопа Лопес. Наверно, вы уже догадались, что у Пенелопы есть южноамериканские корни, которым она обязана своей красотой. Девушка родилась и выросла в Лас-Вегасе, а затем окончила Университет Невады по специальности фитнес и спортивное питание.

В 21 год Арианни отправилась на кастинг ринг-гёрлз в UFC, с целью заработать денег на учёбу. Почти сразу девушка стала любимицей болельщиков в одном из клубов Лас-Вегаса, а в 2008 году на мировой премии MMA Awards девушка получила звание "ринг-гёрл" года. На сегодняшний день у Арианни шесть таких премий и она является абсолютной рекордсменкой по этому показателю.

Карьера в UFC начала набирать обороты и в 2010 году Арианни стала ведущей программы UFC Ultimate Insider, которая освещала новости организации, освещала яркие моменты с турниров и делала интервью с бойцами.

Довольно логично, что популярность Арианни начала выходить за пределы ринга и девушка начала сниматься для разных глянцевых журналов. Девушка пять раз попадала в ежегодный рейтинг журнала Maxim, а выпуск Playboy с её участием - стал одним из самых продаваемых в 2010 году.

Ко всему прочему можно добавить, что на счету Арианни работа в фильме "Толстяк на ринге", в котором она сыграла саму себя. А в 2017 году девушка ещё и запела, опубликовав на YouTube видеоклип на песню ZOO.