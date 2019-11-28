Медики обещают протестовать и далше

По словам Кериса, если первая протестная акция должна была показать пациентам, что происходит в отсутствие доступа к услугам здравоохранения, то сегодня протестующие хотели доставить неудобства политикам.

"Первоначально о своем участии в акции заявили около 1000 человек, примерно такое количество людей ее и посетило", - сказал Керис, хотя, по оценкам полиции, участников акции протеста было вдвое меньше.

LVSADA призывает членов своей организации и пациентов уже сейчас подписать поданные другими группами инициативы о проведении референдума.

Как сообщалось, сегодня у здания Сейма состоялась акция протеста работников здравоохранения. Представитель Госполиции Элина Приедите сообщила, что мероприятие прошло без инцидентов, и в общей сложности его посетили около 500 человек.

Акция протеста длилась около часа и завершилась подачей в ЦИК инициативы о роспуске 13-го Сейма, которая будет рассмотрена на заседании ЦИК, намеченном на четверг, 5 декабря.