Мэр Даугавпилса вводит в заблуждение, продвигая идею о муниципальных аптеках
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш вернулся к идее прошлых лет добиться, чтобы самоуправление в своей больнице и других местах города могло создавать аптеки само, дав таким образом людям возможность приобрести лекарства дешевле. Однако он вводит в заблуждение, в том числе и в том, что люди в таких аптеках могли бы купить медикаменты без наценки и даже без PVN.
Полуправда - утверждение содержит как правду, так и ложную информацию, часть фактов умолчена.
О планах самоуправления свидетельствуют как подготовленный Даугавпилсской думой видеосюжет, так и интервью Элксниньша в СМИ и ряд его публикаций в Facebook.
В одной из них Элксниньш опубликовал сравнение - в одной стороне таблицы - "цены на медикаменты" в аптеке закрытого типа в Даугавпилсской региональной больнице, во второй стороне - в Mēness aptieka в помещении больницы. Элксниньш, публикуя таблицу, указал: "Разница в ценах медикаментов шокирует. Когда правительство приведет эту сферу в порядок, и денег на медицину будет больше!?"
Однако в записи не объяснена ни суть указанных цен, ни разница в создающих ее факторах, указано лишь, что в первой колонке цена в аптеке закрытого типа и без PVN, а во второй - в Mēness aptieka и с PVN. То, что важные факты умолчены и люди разницу не понимают, свидетельствуют комментарии, в которых спрашивают, где находится "дешевая" аптека и как там можно закупиться. Таблицу Элксниньша перепубликовал и анонимный аккаунт с названием Тайный покупатель, и там подобных комментариев еще больше. Всего публикациями поделились около 2200 человек.
Сравнивается несравнимое
Таблица вводит в заблуждение, так как сравниваются несравнимые вещи. Согласно Закону о фармацевтике, аптеки закрытого типа можно открывать в стационаре лечебного учреждения или дневного стационара. Они распространяют медикаменты лечебным учреждениям, но не могут продавать их физическим лицам. В таблице, как Re:Check подтвердил Элксниньш, указаны цены, за которые больничная аптека закупает лекарства у поставщиков или оптовиков - делается это в конкурсном порядке. В свою очередь во второй колонке указанная коммерсантом продажная цена. Она включает в себя оптовую цену и наценку, за которую покрываются расходы по аренде помещений, коммунальные платежи, зарплаты фармацевтов и другие расходы.
Элксниньш выразил Re:Check уверенность, что таблица корректна, так как показывает огромную разницу. "Если бы больница могла продавать лекарства частным лицам, позиции расходов, которые можно было покрыть наценкой, были бы, но не 300 или 500%", - сказал мэр.
Продавать за закупочные цены
Немного больше информации дает видеосюжет, в котором мэр рассказывает, что дал Даугавпилсской больнице задание обратиться в Госагентство лекарств (ZVA) за разрешением создать в помещениях больницы муниципальную аптеку, в которой лекарства продавали бы за закупочную цену. Член правления больницы Григорий Семенов в сюжете уже рассказал, что попросит ZVA согласовать изменение закрытой аптеки на открытую, ей может быть выделено помещение, которое сейчас арендует Mēness aptieka. Место освободится, так как с будущего года закончится договор аренды. После этого такие аптеки можно будет открыть и в других местах города, сказал Семенов. Несмотря на то, что оба говорят о необходимости получить согласования, не было ясно сказано, что такие согласования возможны, так как они идут в противоречие с законом, который охраняет свободный рынок и конкуренцию. Закон о структуре государственного управления предусматривает, что публичные лица могут основывать компании, чтобы предотвратить неполноценность рынка или ситуацию, когда рынок не способен обеспечить реализацию общественных интересов в соответствующей сфере. Это было бы в случае, если услугу нужно предоставить, но это не хочет делать ни один коммерсант, указывает Совет по конкуренции.
В любом случае платили бы жители
Нужно указать, что Элксниньш о создании муниципальных аптек говорил еще несколько лет назад и такая идея была и в программе "Согласия" и "ЧСР" в Риге. Совет по конкуренции, который идею критикует, указал Re:Check, что вводит в заблуждение и утверждение, что в случае муниципальных аптек жители бы никаких наценок не платили. В частности, затраты на помещение, зарплаты и т.д. покрывались бы из муниципального бюджета, таким образом, из денег самих жителей, уплаченных в виде налогов.
Элксниньш с этим не согласен и утверждает, что дополнительных расходов не будет: "Я иду к себе в больницу, у меня в больнице полэтажа, три-четыре кабинета с лекарствами, рецептурными, безрецептурными. У меня уже готов персонал фармацевтов, в кассе есть кассир. Какие дополнительные расходы?". Однако это идет в противоречие со сказанным Re:Check мгновение назад, что дополнительные расходы были бы.
Обещает ставку PVN 0%
В конце концов в одной другой публикации на Facebook Элксниньш опубликовал фотографию с помещением, в котором в муниципальной больнице могли бы продавать лекарства жителям и указал: "Именно в этом месте сейчас возможно открыть первую муниципальную аптеку. Точнее - больничную аптеку открытого типа, в которой можно бы было торговать медикаментами по закупочным ценам со ставкой PVN 0%". Это не правда, так как такую аптеку открыть нельзя, и даже, если можно бы было, то у лекарств не была бы ставка PVN 0% - налог (в данный момент на медикаменты - 12%) пришлось бы платить в любом случае.
Мэр Даугавпилса указал, что это "неправильное толкование". Написав так, он думал, что пять крупнейших больниц государства нужно бы было наделить правом торговать медикаментами без PVN - дума подготовила и такое предложение.
В сфере проблемы есть
Элксниньш указывает, что об основании муниципальных аптек говорит для того, чтобы, преследуя эту цель, попасть в суд Сатверсме с возможностью переписать установленный в законах в данный момент порядок. Он напомнил об опубликованным на этой неделе Советом по конкуренции исследовании - в нем сделан вывод, что среди стран Балтии в Латвии самый невыгодный для покупателей механизм образования цен на лекарства, из-за которого они могут стоить дороже. Самую большую разницу образуют именно наценки оптовиков и аптек, а также PVN (в Латвии он 12%, в Эстонии - 9%, в Литве - 5%).
То, что цены медикаментов - проблема, которая должна решаться государством, председатель совета Скайдрите Абрама признавала и ранее. И в обширном исследовании "Невидимая власть фармацевтики" несколько лет назад Латвийское радио пришло к выводу, что нормативные акты позволяют крупнейшим сетям аптек создавать "маленькие монополии", или несколько своих аптек в одном жилом месте, что в свою очередь приводит к более высоким ценам. Кроме того, сделан вывод, что часто открытые крупными сетями аптеки продают лекарства значительно дороже, чем они доступны в других местах.
Вывод: Элксниньш прав, нынешние механизмы образования цен на лекарства, а также политика деятельности аптек, могут способствовать удорожанию лекарств. Однако, продвигая свою идею создавать муниципальные аптеки, он распространяет вводящую в заблуждение информацию и умалчивает важные факты.