Мэр Даугавпилса вводит в заблуждение, продвигая идею о муниципальных аптеках

Полуправда - утверждение содержит как правду, так и ложную информацию, часть фактов умолчена.

О планах самоуправления свидетельствуют как подготовленный Даугавпилсской думой видеосюжет, так и интервью Элксниньша в СМИ и ряд его публикаций в Facebook.

В одной из них Элксниньш опубликовал сравнение - в одной стороне таблицы - "цены на медикаменты" в аптеке закрытого типа в Даугавпилсской региональной больнице, во второй стороне - в Mēness aptieka в помещении больницы. Элксниньш, публикуя таблицу, указал: "Разница в ценах медикаментов шокирует. Когда правительство приведет эту сферу в порядок, и денег на медицину будет больше!?"

ФОТО: Slepenais pircējs Facebook profils

Однако в записи не объяснена ни суть указанных цен, ни разница в создающих ее факторах, указано лишь, что в первой колонке цена в аптеке закрытого типа и без PVN, а во второй - в Mēness aptieka и с PVN. То, что важные факты умолчены и люди разницу не понимают, свидетельствуют комментарии, в которых спрашивают, где находится "дешевая" аптека и как там можно закупиться. Таблицу Элксниньша перепубликовал и анонимный аккаунт с названием Тайный покупатель, и там подобных комментариев еще больше. Всего публикациями поделились около 2200 человек.

Сравнивается несравнимое

Таблица вводит в заблуждение, так как сравниваются несравнимые вещи. Согласно Закону о фармацевтике, аптеки закрытого типа можно открывать в стационаре лечебного учреждения или дневного стационара. Они распространяют медикаменты лечебным учреждениям, но не могут продавать их физическим лицам. В таблице, как Re:Check подтвердил Элксниньш, указаны цены, за которые больничная аптека закупает лекарства у поставщиков или оптовиков - делается это в конкурсном порядке. В свою очередь во второй колонке указанная коммерсантом продажная цена. Она включает в себя оптовую цену и наценку, за которую покрываются расходы по аренде помещений, коммунальные платежи, зарплаты фармацевтов и другие расходы.

Элксниньш выразил Re:Check уверенность, что таблица корректна, так как показывает огромную разницу. "Если бы больница могла продавать лекарства частным лицам, позиции расходов, которые можно было покрыть наценкой, были бы, но не 300 или 500%", - сказал мэр.

Продавать за закупочные цены