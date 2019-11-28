Чт, 28.11.2019
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Голосование об отставке Бурова: блок "Риге", "Согласие" и Брока не пришли на заседание

Олег Буров

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Из-за неявки депутатов блока "Риге",  фракции "Согласия", а также независимого депутата Байбы Броки отменено сегодняшнее внеочередное заседание Рижской думы, на котором планировалось провести голосование о выражении доверия председателю Рижской думы Олегу Бурову.

На заседание явились члены "Фракции независимых депутатов", а также депутаты от оппозиции, однако, поскольку они не были зарегистрированы для участия в заседании, кворум не был обеспечен. Для участия в заседании, которое должно было пройти сегодня вечером, зарегистрировались только 10 депутатов.

Согласно требованиям закона, следующее заседание должно быть созвано в течение 24 часов. Оно произойдет завтра, в 9 часов утра.

Это первое заседание Рижской думы, которое не состоялось из-за отсутствия кворума. Если еще два заседания будут отменены по этой же причине, это может послужить поводом для роспуска думы.

В повестку сегодняшнего заседания был также включен вопрос о назначении нового вице-мэра, избрании нового представителя думы в правлении Рижского свободного порта, а также вопрос о правилах, регулирующих вывоз отходов в столице.

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