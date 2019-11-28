Пособие по безработице: через два года нас опять ждут изменения

На данный момент этот 12-месячный период заканчивается за два месяца до получения статуса безработного.

Министерство благосостояния поясняет, что данные изменения необходимы для обеспечения равноправия системы для всех получателей пособий, принимая во внимание то, что плательщики налога с микропредприятий и самозанятые лица сдают отчеты о своих доходах и уплаченных налогах раз в квартал.

Кроме того, таким образом Минблаг хочет устранить практику, когда люди пытаются получать большие доходы в последние месяцы перед получением статуса безработного, чтобы впоследствии получать большее пособие.

Также министерство отмечает, что социальные партнеры не высказали возражений против предложенных изменений.