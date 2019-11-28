Пособие по безработице: через два года нас опять ждут изменения

Сегодня Сейм концептуально поддержал поправки, предусматривающие, что с 1 января 2022 года при расчете пособия по безработице будет приниматься во внимание зарплата лица за период в 12 календарных месяцев, который заканчивается за четыре месяца до получения статуса безработного.
На данный момент этот 12-месячный период заканчивается за два месяца до получения статуса безработного.
Министерство благосостояния поясняет, что данные изменения необходимы для обеспечения равноправия системы для всех получателей пособий, принимая во внимание то, что плательщики налога с микропредприятий и самозанятые лица сдают отчеты о своих доходах и уплаченных налогах раз в квартал.
Кроме того, таким образом Минблаг хочет устранить практику, когда люди пытаются получать большие доходы в последние месяцы перед получением статуса безработного, чтобы впоследствии получать большее пособие.
Также министерство отмечает, что социальные партнеры не высказали возражений против предложенных изменений.
В свою очередь депутат от оппозиции Андрей Клементьев подчеркнул, что количество плательщиков налога с микропредприятий и самозанятых лиц составляет около 50 000 человек, а правила расчета пособия предлагается поменять для примерно миллиона жителей Латвии. Также из-за борьбы с мошенническими схемами остальные жители Латвии станут заложниками новых правил, учитывая то, что пособия в стране и так маленькие.